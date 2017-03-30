Bitişik eğik el yazısı kalkıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yazma eğitiminde gelecek yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacağını bildirdi.

Yılmaz, Sinop Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, bir öğretmenin sorusu üzerine, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak." açıklamasında bulundu.



AA muhabirinin konuya ilişkin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adı "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öğretimi" olacak.



İlkokul 3. sınıftan itibaren ise daha az ayrıntısı olan daha az eğimli, karmaşık olmayan ve çok daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanları çalışmalarını sürdürüyor.