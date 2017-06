Bisiklet yarışlarının en büyüğü başlıyor

Bisiklet yarışların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 104. yılında sporcular, 3 bin 540 kilometre katedecek.

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 104'üncüsü yarın başlayacak.



İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, bu yıl 1-23 Temmuz tarihlerinde 104. kez organize edilecek.



Almanya'nın Düsseldorf kentindeki 14 kilometrelik bireysel zamana karşı etabıyla başlayacak yarış, 2 ve 3. etaplarda Belçika, 4. etapta ise Lüksemburg topraklarından geçecek. 3 bin 540 kilometrelik turun Marsilya'da yapılacak sondan 2. etabı, 22,5 kilometrelik bireysel zaman karşı mücadelesine sahne olacak.



9 düzlük, 5 dağ, 5 tepe, 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turun 9, 12, 13, 17 ve 18. etaplarındaki sert tırmanışlar, sarı mayo iddiası bulunan isimlere atak imkanı tanıyacak. 12 ve 18'in yanı sıra 5. etap da zirve finişiyle tamamlanacak.



Ülkedeki 5 büyük sıradağ (Vosges Dağları, Jura, Pireneler, Massif Central ve Alpler), 1992'den bu yana ilk kez Fransa Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak.







"SARI MAYO" MÜCADELESİ KIZIŞABİLİR



Fransa'da 1900 yılında kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" için Sky Takımı'ndan Büyük Britanyalı Chris Froome, BMC takımından Avustralyalı Richie Porte, Movistar'dan Kolombiyalı Nairo Quintana, AG2R-La Mondiale'den Fransız Romain Bardet ve Trek-Segafredo'dan İspanyol Alberto Contador'un yarışması bekleniyor.



2013, 2015 ve 2016 şampiyonu Froome, önceki yıllardaki formundan uzak göründü. 32 yaşındaki bisikletçi, geçen yıl kazandığı Herald Sun Turu'nda 6'ncı, Criterium du Dauphine'de ise 4. oldu. Froome, her ne kadar Geraint Thomas, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Mikel Landa, Mikel Nieve, Michal Kwiatkowski, Christian Knees ve Luke Rowe'dan oluşan takım arkadaşlarına çok güvense de bu yıl işi daha zor olacak gibi görünüyor.



Froome'u zorlaması beklenen isimler arasında, 2013 ve 2015 şampiyonluklarında büyük yardımı olan, eski takım arkadaşı Richie Porte başı çekiyor. 2016'da 5. sırayı alan Porte, bu sezon Down Under ve Romandie turlarını kazandı. Sezonun genelinde yenilmez bir görüntü veren 32 yaşındaki sporcu, son etabına lider girdiği Criterium du Dauphine'i ise 2. sırada bitirdi.



2013 ve 2015'te Froome'un arkasında kalan, geçen yıl ise 3. olan Quintana, 2017'de Tirreno-Adriatico ve Valencia turlarında zafere ulaştı. İtalya ve Fransa turlarında duble yapma hedefiyle sezona başlayan 27 yaşındaki tırmanış uzmanının, son etapta Tom Dumoulin'e kaptırdığı İtalya Bisiklet Turu şampiyonluğu sonrası bacaklarında güç kalıp kalmadığı merak konusu.



Geçen yıl 2. olarak kariyerinin en önemli başarısını elde eden Bardet, 2017'de de Fransızların umudu olacak. Fransa Bisiklet Turu öncesi önemli bir gösterge olan Criterium du Dauphine'de Jakob Fuglsang, Richie Porte, Dan Martin, Chris Froome ve Fabio Aru'nun arkasında 6. sırada kalan 26 yaşındaki Bardet'nin kırılganlığı, burada da en önemli soru işareti.



2016'da yarışı tamamlayamayan Contador için bu yıl, Fransa Turu'ndaki 3. şampiyonluğunu kazanmak için son fırsat olabilir. 3 büyük turu da (Fransa: 2007, 2009, İtalya: 2008, 2015, İspanya: 2008, 2012, 2014) kazanan 6 isimden biri olan 34 yaşındaki Contador, 7 yıldır birinci olamadığı yarışı kazanıp kariyerinin bitmediğini ispatlamak istiyor.



Zirveyi zorlaması beklenen diğer isimler arasında Fabio Aru, Jakob Fuglsang (Astana), Dan Martin (Quick-Step Floors), Alejandro Valverde (Movistar), Esteban Chaves, Simon Yates (Orica-Scott), Rigoberto Uran, Andrew Talansky (Cannondale-Drapac) ve Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) bulunuyor.



FROOME 4. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE



Chris Froome, 2013, 2015 ve 2016'dan sonra Fransa Bisiklet Turu'ndaki 4. şampiyonluğunu elde ederek Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil gibi unutulmaz isimlerin ardından bunu başaran 5. isim olmak istiyor.



Froome ayrıca Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Anquetil (1961, 1962, 1963, 1964), Merckx (1969, 1970, 1971, 1972) ve Louison Bobet'den (1953, 1954, 1955) sonra turu üst üste 3 kez kazanan 5. bisikletçi olmaya çalışacak.



CAVENDISH, MERCKX'IN ENSESİNDE



Mononükleoz hastalığına yakalandığı için 3 ay spordan uzak kalan Dimension Data takımının Büyük Britanyalı sprinteri Mark Cavendish, geçen yıl olduğu gibi 4 etap kazanması halinde Fransa Bisiklet Turu'nda 34 etap zaferi bulunan efsane bisikletçi Eddy Merckx'e ait rekoru egale edecek.



Fakat 32 yaşındaki Cavendish'in öncelikle Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Andre Greipel (Lotto Soudal), Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), Marcel Kittel (Quick-Step Floors), Michael Matthews (Team Sunweb), Greg van Avermaet (BMC) gibi isimleri ekarte etmesi gerekiyor.