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05 Ocak 2017 21:53 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2017 21:57

Birliğimizi bozamayacaksınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir'deki terör saldırısına tepki göstererek, "Birliğimizi bozamayacaksınız." dedi.

Birliğimizi bozamayacaksınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına, "Birliğimizi bozamayacaksınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "İzmir'imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı." mesajını paylaştı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Çavuşoğlu, "Birliğimizi bozamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Etiketler: birlik beraberlikbirliğimizi bozamayacaksınız


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