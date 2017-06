Birleşik Krallık'ta ilk sonuçlar

Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramadı.

Birleşik Krallık Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki 650 milletvekilini belirlemek için dün seçim yapıldı. Katılım oranının yaklaşık yüzde 69 olduğu genel seçimde şu ana kadar 650 bölgenin 643'ünde oy sayımı tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti 313 bölgede kazanırken, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi de 260 milletvekili çıkarmayı başardı.



Liberal Demokrat Partinin oy oranı değişmese bile milletvekili sayısını artırarak parlamentoda 12 koltuk kaparken, oy sayımının 650 bölgede tamamlanmasının ardından May'in parlamentodaki sandalye sayısının 315'e yükseleceği tahmininde bulunuluyor.



Ülkede herhangi bir siyasi partinin tek başına iktidar olması için parlamentoda bulunan 650 milletvekilinin yarısından bir fazlası olan 326 sayısına ulaşması gerekiyor. Dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenen seçim sisteminde, her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday doğrudan milletvekili seçiliyor.



Bu seçimin sonuçlara göre de Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oldu.



Önümüzdeki süreçte partiler arasında koalisyon görüşmelerinin başlaması, sürecin sonunda da istifa etmemesi halinde ya Theresa May'in ya da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'ın başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.



İngiliz basını olası bir koalisyonda, seçimde 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda'daki birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) May'in ortağı olabileceğini aktarıyor.



İngiliz gazeteleri ayrıca bugünkü manşetlerinden, Başbakan Theresa May'in erken genel seçim kararıyla "oynadığı kumarı kaybettiğini" yazdı.



MAY İSTİFA EDEBİLİR



Ezici bir çoğunlukla parlamentoya dönme vaadiyle erken seçim kararı alan ve "güçlü ve istikrarlı liderlik" vaadiyle de seçim kampanyasını yürüten May'in istifa etmesi güçlü bir olasılık olarak görülüyor.



Siyasi gözlemciler, seçim sonucunun May'in erken seçim kararını "dev bir hesap hatası" olduğunu gösterdiği görüşünde.



Birleşik Krallık, 19 Haziran'da Brexit müzakerelerine başlamaya hazırlanıyordu. May'in erken seçim kararına gösterdiği başlıca gerekçe de müzakerelere güçlü bir parlamento desteğine sahip bir hükümetle başlamaktı.



MAY VE CORBYN'DEN İLK MESAJLAR



Başbakan May seçim bölgesi Maidenhead'de oyların yüzde 64,8’ini alarak yeniden seçilirken, İşçi Partisi lideri Corbyn de kuzey Londra'daki koltuğunu oyların yüzde 73'ünü alarak korudu. May’in seçim bölgesinde partisi yüzde 1 oy kaybederken, İşçi Partisi yaklaşık yüzde 8’lik artış kaydetti.



May, seçim bölgesinde yaptığı ilk yorumda seçim kampanyası sırasında sık sık dile getirdiği istikrar ihtiyacını yinelerken, Muhafazakar Partinin oyların çoğunluğunu kazanması halinde bu istikrarı sağlayacağının sözünü verdi.



Corbyn'in ise verdiği ilk mesaj ülkedeki siyaset tablosunun artık geri dönülmez şekilde değiştiği oldu. Halkın, Muhafazakar Partili hükümetin kemer sıkma politikalarından bıktığını dile getiren Corbyn, “Siyaset değişti. Politika artık daha önce durduğu kutuya geri dönmüyor. Halk, kemer sıkma politikasına artık yeter dedi." ifadelerini kullandı.



Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron koltuğunu korurken, Dışişleri Bakanı Boris Johnson da seçim bölgesinde yarışı rahat bir şekilde kazandı.