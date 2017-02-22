Birincilik dışındaki sonuçlar değersiz görülüyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, özellikle olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcu sayısının az olduğunu, buna rağmen birincilik dışındaki derecelerin de değersiz görüldü belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, başarılı sporculara verilen ödüllerde son yıllarda önemli bir düşüş olduğunu söyledi.



Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada, ödülün özellikle genç sporcular için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarda mücadele ettiğimiz için 500'er bin avro ödül verildi. Helal olsun. Mücadele ettiler ve bu ülkeyi sevindirdiler. Gruptan çıkamadılar ama hiç değilse bir heyecan yaşattılar. Tabii orada sponsorluk gelirleri de çok yüksek. Kıyaslamaya girdiğimizde biz 3 olimpiyat şampiyonu olsak o parayı alamıyoruz. 10 dünya şampiyonu ya da 20 Avrupa şampiyonu olsak yine alamıyoruz." dedi.



Rıza Kayaalp, özellikle olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcu sayısının az olduğunu, buna rağmen birincilik dışındaki derecelerin de değersiz görüldüğünü dile getirdi.



İkinci olduğu 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle gittiğini vurgulayan milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tek hedefim altın madalyaydı ama olmadı. Başka ülkeler, sporcuları ikinci ya da üçüncü olduğunda şampiyon olmuş gibi seviniyor. Bizim ülkemizde madalya kazanan sporcu az, üçüncülüğün bile çok değerli olması lazım. Bizim hem madalyamız az hem de birincilik dışındaki sonuçlar değersiz görünüyor. Ortada acayip bir durum var. İkinci ya da üçüncü olduğumuzda ülkemizde verilen tepkilerden dolayı sevinemiyoruz. Başka ülkelerdeki sporcu arkadaşlar, üçüncü olduğu halde 2-3 ödül birden alıyor. Hala bunun sevincini yaşıyor, her yere fotoğrafı asılıyor. İkinci ya da üçüncü olduğunuzda ülkemizde millet üzülüyor, basının da yazdığı şeyler var. Beklenti altın madalya olduğu için sanki hiç madalya alamamış gibi oluyorsunuz. İkinci olduğum için inanın hiç sevinemedim. Beklenti altın madalya olduğu için ikincilik ya da üçüncülük bizim için başarı olarak görünmüyor."