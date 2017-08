Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akaydın ve Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

Giresun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyetinin hayallerinin dahi ulaşamayacağı yere bizim fikirlerimiz ulaştı." diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Giresun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyetinin hayallerinin dahi ulaşamayacağı yere bizim fikirlerimiz ulaştı. Pazartesi günü Rize Artvin Havalimanı çalışmalarının yerini bizzat inceledim. Hamdolsun… Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yormalı, proje geliştirmeli, milletvekillerimizi, bakanlarımızı çalıştırmalıyız" dedi. Erdoğan, "Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almamız gerekiyor" dedi.



"2019 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin, kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte elbette yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği, sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şimdi önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri, Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli." dedi.



Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısındaki konuşmasına, Giresun'da kuruluşundan bugüne kadar parti teşkilatında görev yapmış herkese teşekkürlerini ileterek başladı.



Partinin 16'ncı yılını geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de pek az siyasi partiye ve kadroya nasip olacak bu uzun hizmet dönemi boyunca her alanda çok önemli hizmetler verdiklerini, ülkeye eserler kazandırıldığını söyledi.



"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR"



Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattıklarını vurgulayarak, "Bundan 10, 20 yıl önce birisi size gelip, 'denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak' dese inanır mıydınız? İşte biz yaptık ve sizlerin de hizmetine sunduk. Biz, bu CHP zihniyeti gibilerin akıllarının alamayacağı işleri ülkemizde gerçekleştirdik, onların hayallerinin bile ulaşamayacağı yere bizim fiillerimiz ulaştı, farkımız bu. Şimdi de benzeri bir havalimanını Rize-Artvin arasında inşa ediyoruz. Pazartesi günü gittim ve bizzat yerinde inceledim. Orada da çalışmalar süratle devam ediyor." dedi.



Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yorulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, Giresun'un 2023 Türkiyesi'nde, kendi bölgesinin lokomotif şehirlerden birisi olması gerektiğini, başka türlüsünün Giresun'a yakışmayacağını dile getirdi.



Erdoğan, bu atılımın öncüsünün yine AK Parti ve teşkilatları olduğunu belirterek, "16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin, kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte elbette yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği, sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şimdi önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri, Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli." diye konuştu.



"AK PARTİ ZAAFA UĞRARSA, TÜRKİYE ZAAFA UĞRAR"



16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarının yakalandığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan 2019 seçimleri, bizim için kritik bir öneme sahip.



30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri, 15 Temmuz darbesi sonrasındaki gelişmeler ve 16 Nisan 2017 halk oylaması bize çok net mesajlar vermiştir. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak, 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şunu unutmayın, 'AK Parti' demek 'Türkiye' demektir, AK Parti zaafa uğrarsa, Türkiye zaafa uğrar."



"CİDDİ BİR DEĞİŞMEYİ HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olarak kendisini sürekli geliştirmeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi ve ileriye taşımayı başarabilen tek parti olduğunu belirtti.



Bu sayede 15 yıldır her girdikleri seçimi kazandıklarını ve kesintisiz bir şekilde iktidarda kaldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Özellikle son 3, 4 yıldır yaşadığımız yoğun mücadele döneminin, teşkilatlarımız bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Bu sadece şahsımın değil, aynı zamanda milletimizin de tespitidir. Biz bugüne kadar her işimizi milletimizle birlikte ve milletimiz için yaptık." diye konuştu.



Erdoğan, "16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 oy, AK Parti oyu değildir, bunu bir defa böyle bileceğiz ama aynı şekilde 'Hayır'cıların aldığı yüzde 48,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Şimdi onlar ne yapıyor? Zannediyorlar ki 'Bu oy bizim.' Değil. Onlara en güzel cevabı, inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz." ifadesini kullandı.



"PARTİDE DEĞİŞİMİ EN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÖNETMEMİZ GEREKİYOR"



Seçimlerle ilgili ana kademeye, kadın ve gençlik kollarına işaret eden Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Bugün de karşımızda madem böyle bir tablo var, yine milletimize kulak vermek durumundayız. 2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak, partimizde ciddi bir yenilenmeyi, ciddi bir değişmeyi hayata geçirmekte kararlıyız. Büyük kongre sürecimiz, bu değişimi kendi tabii mecrasında yapma imkanı sağlıyor. AK Parti'nin kendisinden önceki partilerin akıbetine uğramaması, yani belirli kişilerin, grupların, hiziplerin tasallutuna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan, partinin merkez ilçe ve Giresun'un diğer ilçe teşkilatlarını tek tek sayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014 yılında biliyorsunuz burada yüzde 66 oy aldık fakat 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda bu oy yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki 'Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz, 2019'da Giresun'un sandıkları patlatması gerekir." diye konuştu.