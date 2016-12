Bireysel emeklilikte otomatik katılım nasıl olacak?

Türkiye Sigorta Birliği tarafından, 1 Ocak 2017'de başlayacak "Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım" hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen, bilgilendirme toplantısının ilkini Konya'da gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Konya Ticaret Odasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, işverenlere bireysel emeklilikte otomatik katılım hakkında bilgi verdi.



Bireysel emekliliğe önem verdiklerini söyleyen Eroğlu, bireysel emekliliğin 80 milyonluk Türkiye'yi, bireyleri ve onların ailelerini ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti. Eroğlu, otomatik katılımın bireysel emeklilik sisteminden başka bir şey olmadığını dile getirerek, bireysel emekliliğin gerekliliğine değindi.



Uygulamanın 2003 yılında başladığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Nüfusun yaşlanmasıyla çalışan kesim azalmış ve belli riskler ortaya çıkmıştır. Bu her bir çalışanın fonladığı emekli sayısını giderek düşürmektedir. 1980 yılından itibaren çalışanın fonladığı emekli sayısı günümüze kadar düşerek gelmiştir. Böylece her bir çalışanın üzerine daha fazla emeklilik yükü binmiştir. Hiçbir devlet bunu tolere edemez. Dolayısıyla emeklilik maaşları azalacaktır. Ayrıca emeklilik yaşı da uzayacaktır. Tüm bunlar bireysel emekliliğe olan ihtiyacı artırmıştır."



Eroğlu, insanların emekli olduktan sonra da çalıştıklarını ve bunun da genç işsiz oranını etkilediğini bildirdi.



"YÜZDE 25 DEVLET KATKISI"



Bireysel emeklilikte otomatik katılımın yüzde 25 devlet katkısıyla arttığını vurgulayan Eroğlu, "Bireysel emekliliğe 100 lira yatırdığınızda devlet de üzerine 25 lira koyuyor. Şu an geldiğimiz noktada ise 6.5 milyon kişi sisteme dahil oldu. Yani bu sayı 6 yıl içerisinde 3 kat artmış oldu. Devletin yüzde 25 katkısıyla da sisteme her sene 1 milyon kişi dahil oldu." diye konuştu.



Önceden devlet katkısından çiftçilerin, ev hanımlarının ve gelir vergisi mükellefi olmayanların faydalanamadığını aktaran Eroğlu, bu durumun 2013 yılında değiştiğini ve hiçbir geliri olmayanın da yüzde 25 devlet katkısından faydalanabileceğini ifade etti.



"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR"



Sisteme girişin eskisi kadar hızlı olmadığını anlatan Eroğlu, "Bir başka sıkıntı ise sisteme girenler 3 yıl içerisinde sistemden çıkıyor. Bireysel emeklilik zorunlu değil. Sistem otomatik olarak başlasa bile cayma süresi olan 2 ay içerisinde sistemden çıkılabilir. Cayma süresi dışında da her zaman çıkılabilir. Çalışan sadece maaşının yüzde 3'ünü ayırarak güzel sonuçlar alabilir. Dünyada da çoğu ülkede zorunlu olarak uygulanan bu sistem, ülkemizde gönüllülük esasına dayanmaktadır." ifadelerine yer verdi.



Hazine Müşteşarlığından uzmanların sunumlar yaptığı toplantıya, çok sayıda işveren katıldı.

Kaynak: AA