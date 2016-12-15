Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

Yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerin tamamında, kimilerinde ise sadece taşımalı sistem olmak üzere eğitime bugün ara verilmesi kararı alındı.



Ordu



Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içerisinde etkisini gösteren kar nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime 15 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Akkuş ilçesinde Ahmet Cürebal İHO, İMKB YBO, Akkuş İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç tüm taşıma merkezi okullarda, Fatsa ilçesinde merkez dışındaki mahallelerde bulunan okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent, Ataköy ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



Giresun



Giresun'un Dereli, Alucra, Güce, Doğankent, Çanakçı ve Keşap ilçesinde eğitime ara verildi.



Bulancak ilçesinde köy okulları, merkezde de Okçu ve Yağmurca köylerindeki taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.



Rize



Rize'de ise İkizdere ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 Aralık Perşembe ara verildi.



Sivas



Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Suşehri, Gölova, Akıncılar, Altınyayla, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı, Ulaş, Hafik, Zara, Gemerek, Kangal, Koyulhisar ve Gürün ilçelerinde okullar tatil edildi.



Hakkari



Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin tamamında eğitime ara verilmesine karar verildi.



Yozgat



Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Muş



Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.



Nevşehir



Nevşehir'de kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile il merkezine bağlı Boğazköy, Çardak ve İcik köylerinde ilk ve orta dereceli okulların 15 Aralık tarihinde bir gün süreyle tatil edildi



Malatya



Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Ağrı



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 2 gün tatil edildi.



Şırnak



Şırnak yoğun kar yağışı nedeniyle Kasrik, Kumçatı ve Kızılsu beldeleri ile Afet konutları, Akçay köyü hariç il merkezine bağlı belde, köy ve Uludere ile Beytüşşebap ilçelerinde temel eğitim ve orta öğretim kurumlarındaki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.



Van



Van'ın Erciş, Başkale, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Trabzon



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle bugün, Düzköy, Köprübaşı, Hayrat, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Akçaabat ilçesinde Ağaçlı, Aydın, Sebat ilkokul ve ortaokulları ile Meşe, Darıca, Mersin Kaleönü, Hasan Saka ilkokul ve ortaokullarına taşınan öğrenciler, Beşikdüzü ilçesinde Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokuluna yapılan taşıma hariç ilçe merkezine taşınan öğrenciler, Of ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler, Vakfıkebir ilçesinde Çavuşlu, Deregözü, Ballı, Fevzi ilkokul ve ortaokulları ile taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Kaynak: AA