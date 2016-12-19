Bir yılda 74 gazeteci öldürüldü

2016'da dünya genelinde 74 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2016'nın Ocak ayından bu yana 74 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.



RSF, 1 Ocak ve 10 Aralık 2016 arasında 74 profesyonel ve profesyonel olmayan gazetecinin öldürüldüğünü belirtti.



Gazetecilerin büyük bir kısmının Suriye, Irak, Libya, Yemen, Afganistan ve Burundi'de öldürüldüğüne işaret eden örgüt, gazetecilerin 4'te 3'ünün kasten öldürüldüğünü kaydetti.



Örgüt, Afganistan'da hayatını kaybeden 10 gazetecinin hepsinin meslekleri nedeniyle kasten öldürüldüğüne dikkati çekti.



Savaş olmadığı halde en fazla gazeteci cinayetinin görüldüğü ülke Meksika oldu. Meksika'da bu yıl 9 gazeteci katledildi.



RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazetecilere karşı şiddetin gün geçtikçe arttığını ve gazetecilerin sırf meslekleri için öldürüldüklerini belirtti.



Bu arada RSF, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası hukuk kurallarının uygulanması için somut bir mekanizma oluşturması gerektiğini kaydetti.



RSF, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göreve geldiğinde gazetecilerin korunması için acilen özel temsilci ataması çağrısında bulundu.



Geçen yıl 101 gazeteci, görev yaparken öldürülmüştü.

Kaynak: AA