Bir yılda 1 milyon konut satıldı

2016 yılında Türkiye genelinde el değiştiren konut sayısı 1 milyon 149 bini buldu.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre, bir yılda 1 milyon 149 bin 122 konut satıldı. Türkiye genelinde bu yıl en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir, en az konut satışı yapılan iller ise Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu.



Konut ve arsa alım, satış işlemlerinin toplam mali karşılığı ise 714 milyar 475 milyon 57 bin 976 lira olarak gerçekleşti.



Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün konut ve arsalara yönelik alım ve satış verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'da tapuda toplamda 6 milyon 701 bin 642 işlem gerçekleştirildi.



Tapuda bu yıl içerisinde 401 bin 770 arsa satışı yapılırken, konut satışı yapılan işlem sayısı da 1 milyon 149 bin 122 oldu.



Türkiye genelinde en çok arsa satışı yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir olarak belirlendi. İstanbul'da 49 bin 88, Ankara'da 29 bin 515, Antalya'da 18 bin 321, Konya'da 17 bin 29, İzmir'de ise 16 bin 170 arsanın satışı gerçekleştirildi.



2016'da arsa satışının en az olduğu iller ise Bayburt (544), Hakkari (536), Bartın (478), Rize (369) ve Artvin (323) oldu.



İSTANBUL'DA 206 BİN KONUT SATILDI



Genel müdürlüğün verilerine göre, konut satış rakamlarında başı çeken 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul'da 206 bin 430, Ankara'da 124 bin 291, İzmir'de 71 bin 805, Antalya'da 47 bin 602 ve Bursa'da da 45 bin 625 konut satıldı.



Konut satışının en az olduğu iller de Tunceli (915), Bayburt (601), Ardahan (544), Şırnak (307) ve Hakkari (98) olarak belirlendi.



714 MİLYAR LİRALIK ALIM-SATIM YAPILDI



Tapuda 2016'da gerçekleştirilen konut ve arsaların alım, satış işlemlerinin toplam mali karşılığı 714 milyar 475 milyon 57 bin 976 lira olarak gerçekleşti.



Ayrıca, 2015'te 417 bin 371 arsa satışı gerçekleştirilirken, konut satışı yapılan işlem sayısı da 1 milyon 159 bin 268 oldu. Genel müdürlüğün 2015 yılı verileri, içerisinde bulunduğumuz tarihle karşılaştırıldığında 15 günlük işlem fazlalılığını içeriyor.

Kaynak: AA