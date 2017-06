Bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz

Başbakan Yıldırım, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." dedi.



Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaretinin ardından, Atatürk Parkı'ndaki bayramlaşma programında, tüm vatandaşlara selamlarını ileterek, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere de uzun ömür diledi.



Başbakan Yıldırım, dün İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştıklarını ve ramazanın son gününde de ata yurduna geldiğini belirterek, "Şükürler olsun dolu dolu bir ramazan ayı geçirdik. Ramazan ayı kardeşliğin, birliğin, beraberliğin doruğa ulaştığı rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı. Erzincan'da olduğu gibi diğer illerimizde de ramazanı adeta bir bayram havasında tamamladık." diye konuştu.



Türkiye'nin her tarafında sokak iftarlarında bereketli buluşmalar ve etkinliklerle, dolu dolu bir ramazanın tamamlandığını aktaran Yıldırım, "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tazeledik. Aslında millet olarak bin yıldır biz birbirine kenetlenmiş, birbirine dost olmuş akraba olmuş kardeş olmuş bir milletiz. Bizim aramızda ayrı gayrı yok. Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlar her zaman hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğramaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, milleti birbirine düşürmek için kirli tezgahları devreye sokanlara inat, kardeşlik hukukunu sonuna kadar sürdüreceklerine işaret ederek, "Bugüne kadar bu millet engin ferasetiyle oyuna gelmedi, tezgaha gelmedi, tuzaklara düşmedi. Zaman zaman Alevi-Sünni, zaman zaman Kürt-Türk zaman zaman, solcu-sağcı, ilerici-gerici diyerek, aramıza fitne sokmaya çalıştılar, kardeşliğimizi, muhabbetimizi azaltmaya çalıştılar. Evelallah hiçbirine boyun eğmedik, itibar etmedik. Bugün o kirli tahriklere, kirli tuzaklara rağmen her zaman bir olduk, beraber olduk, iri olduk, birlikte Türkiye olduk." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇOK DAHA FAZLASINI BAŞARABİLİRİZ"



Vatandaşların birlik ve beraberliklerini koruması halinde Hacı Bektaş Veli'nin sözündeki gibi "bir, iri, diri" olunacağını belirten Yıldırım, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça bizi hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.



Milletin birbirine daha fazla güvenmesi ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:



"Böyle yaparsak, bu güne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını başarabiliriz. Çok daha yüksek hedeflere hep beraber ulaşırız. Bizi kardeşlik kurtaracak, bizi kardeşlik büyütecek, biz bu dayanışma ruhuyla evelallah önümüzdeki 8-10 yıl içinde dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Buna zerre kadar şüphem yoktur. Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar."



Başbakan Yıldırım, gece gündüz çalışarak, alın teri dökerek, durmadan duraksamadan güçlü Türkiye'yi ve güçlü Erzincan'ı inşa ettiklerini belirtti.



Erzincan'da devlet hastanesi için 250 yataklı yeni bir bina daha yapıldığını aktaran Yıldırım, hastanenin bölgenin en önemli hastanelerinden biri haline geleceğini bildirdi.



ERZİNCAN'IN 2071'E KADAR SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK PROJE HAZIR



Kentin 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak yeni bir su projesinin önümüzdeki yıllarda hayata geçireceklerini açıklayan Yıldırım, yeni onayladığı Tramvay Projesi'nin de hayırlı olmasını diledi.



Başbakan Yıldırım, Doğu'da ve Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün çukur siyaseti sonunda büyük mağduriyetlerin yaşandığını, iş yerlerinin tahrip olduğunu, evlerin harap olduğunu belirterek, bunların giderilmesi için hükümet tarafından 23 ilin cazibe merkezi ilan edildiğini, buraların arasında Erzincan'ın da yer aldığını ifade etti.



Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, sınır boylarında, dağlarda, vadilerde milletin güvenliği için gece gündüz demeden nöbet tutan, Türkiye'nin huzuru, barışı, kardeşliği için çalışan güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.



- NOTLAR



Bayramlaşma programına, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Erzincan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından tek tek tokalaşarak, bayramlarını tebrik ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Yıldırım’a, Erzincan Büyükşehir Belediye Başkanı Başsoy tarafından günün anısına, kilim ve vazo hediye edildi.