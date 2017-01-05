Bir şehit haberi de Çorum'dan geldi

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde çarpıştı.



Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.