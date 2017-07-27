Nusaybin'de PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Nusaybin'de kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Akarsu, Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde operasyon başlatıldı.



Akarsu Mahallesi kırsalında tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.