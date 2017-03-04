"Bir oy bu ülkenin geleceğini değiştirebilir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Seçim gecesi belki sonuçlar şu şekilde gelecek. 25 milyon evet, 25 milyon 1 hayır oyu. O bir oy bu ülkenin geleceğini değiştirebilir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, halk oylamasına ilişkin, "Ortada bir sandık var o sandık Türkiye sandığı. Seçim gecesi belki sonuçlar şu şekilde gelecek. 25 milyon evet, 25 milyon 1 hayır oyu. O bir oy var ya, belki senin okul bahçesinde son anda ikna ettiğin hayır oyu. Bir oy bu ülkenin geleceğini değiştirebilir, bu ülkenin rejimini kurtarabilir." dedi.



Salihli ilçesinde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 'Anayasa değişikliği ve referandum süreci' konulu panele katılan Özel, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin kararsız oylarının 'hayır' oyuna doğru kaydığını iddia ederek, kararsızları 'hayır' oyuna ikna etmekte vatandaşlara büyük rol düştüğünü söyledi.



Cumhuriyet Halk Partisinin particilik yapmadan herkesi kucaklayarak sabırla doğruları anlatmaya devam ettiğini belirten Özel, referandumun ilk gündeme geldiğinde yüzde 41 oranında hayır, yüzde 43 oranında evet oyu olduğunu iddia etti.



Özel, referandumun ilk gündeme geldiğindeki kararsız oylarının yüzde 16-17 seviyesinde olduğunu ileri sürerek, şu an 'hayır' oyunun yüzde 46, 'evet' oyunun ise yüzde 42 oranında olduğunu öne sürdü.



Kararsızların oranının ise yüzde 12-13 seviyelerine gerilediğini iddia eden Özel, "Kararsızlar, lehimize doğru kaymaya devam ediyor. Demek ki biz anlattıkça kararsız oyları hayıra doğru kayıyor. Ancak anketler artık gösteriyor ki Kemal Bey'in benim veya başka birisinin ikna edeceği bir kararsız kalmadı. Onları ancak ve ancak siz ikna edebilirsiniz. Bizler, sizlerin sahiciliğine, yüreğinizdeki vatan sevgisine güveniyoruz. İnandığı şeyi savunanın karşısında kimsenin durmayacağına inanıyoruz. Bu ülkenin kaderini sizler değiştireceksiniz. O gün, Seyit Onbaşı o bombayı sırtına koyup o tabyanın üzerine çıkarken bir ulusun kaderini değiştirdiğini bilmiyordu. Salihli'de 'hayır' oyu önde çıkar diye bir şey yok. Ortada bir sandık var o sandık Türkiye sandığı. Seçim gecesi belki sonuçlar şu şekilde gelecek. 25 milyon evet, 25 milyon 1 hayır oyu. O bir oy var ya, belki senin okul bahçesinde son anda ikna ettiğin hayır oyu. Bir oy bu ülkenin geleceğini değiştirebilir, bu ülkenin rejimini kurtarabilir. Bugünden itibaren referanduma kadar hayır için, kararsızları ikna etmek için çalışan her biriniz, bu memleket için belki birer Seyit Onbaşı'sınız." ifadelerini kullandı.



Panelde CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aykut Erdoğdu da bir konuşma yaptı.