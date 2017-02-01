Bir metrekarelik kulübede 17 yıl

Van çarşı merkezinde "Suat usta" olarak tanınan Suat Uyar, bir metrekarelik demir kulübesinde 17 yıldır çakmak tamir ediyor.

Van'da Suat Uyar, bir metrekarelik demir kulübede 17 yıldır çakmak tamiri yaparak geçimini sağlıyor.



Tuşba ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Uyar, 17 yıl önce Demirciler Sokağı'nda kurduğu kulübede ekmek mücadelesi veriyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla geldiği çarşıda bir metrekarelik kulübesini açan Uyar, akşama kadar çakmak tamir ediyor.



Çarşı merkezinde "Suat usta" olarak tanınan Uyar, gün boyu oturduğu taburesinde ağırladığı her müşterisine termosta getirdiği çaydan ikram ediyor.



Uyar, daha önce çalıştığı yerel bir gazeteden ayrılmasının ardından çakmak işine başladığını söyledi.



Belediyeden tahsis edilen alanda demirden yaptırdığı kulübede ekmeğini kazandığını anlatan Uyar, "Daha önce çalıştığım iş yerinden ayrıldıktan sonra uzun süre işsiz kaldım. Şimdi 17 yıldır kesintisiz çakmakçılık yapıyorum. Kış aylarında kulübenin önünde ateş yakarak ısınıyorum." dedi.



KAZANDIĞI PARAYLA 2 ÇOCUĞUNU OKUTUYOR



Günlük kazandığı parayla hem ailesini geçindirdiğini hem de 2 çocuğunu okuttuğunu belirten Uyar, şunları kaydetti:



"Çok şükür hayatımızı idame ettiriyoruz. Dışarıda ekmek bulamayan birçok insan var. Bu nedenle şükrediyorum. Bölge insanı misafirperver olur. Biz de müşterilerimize ayak üstü de olsa çay ikram ederek bu yönümüzü göstermeye çalışıyoruz. Zaten herkes esnaf olamaz. Esnaflık dükkandaki malı satmak değil, müşteriyi memnun etmektir."



Uyar, kulübesinin çok küçük olması nedeniyle müşterilerinin çoğu zaman şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.



Müşterilerinin sürekli kendisine, "Çakmak tamiri karşılığında 50 kuruş alıyorsun, bunun yanında çay da ikram ediyorsun. Peki ne kazanıyorsun" diye sorduğunu aktaran Uyar, "Ama benim bir yaşam felsefem var. Önemli olan çok şeyle mutlu olmak değil. Çok şey de başa bela. Önemli olan az şeyle mutluluğu yakalamaktır. İki çakmak tamiri yaparak kazandığım parayla iki ekmek alıp mutlu oluyorum." diye konuştu.