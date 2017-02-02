Bir kuş kafesiyle hayatı değişti

Görme, işitme ve konuşma yetisi olmayan Ali Şerafettin Köksal, küçük atölyesinde ahşap üzerine yaptığı çalışmalarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Doğuştan işitme engeli olan, yıllar içinde görme ve konuşma yeteneğini de yitiren Ali Şerafettin Köksal, evinin alt altında kurduğu küçük atölyede yaptığı ahşap ürünlerle hayata tutunmaya çalışıyor.



Nesneleri hayal gücüyle şekillendiren ahşap maket ustası 1955 doğumlu Ali Şerafettin Köksal, doğuştan işitme engelli. 3 çocuk babası Köksal, 26 yaşında geçirdiği hastalığın ardından konuşma ve görme kabiliyetini de kaybettikten sonra, eşiyle kendi aralarında geliştirdikleri özel bir "dokunma diliyle" kendini ifade ediyor.



41 yıldır Ali Şerafettin Köksal ile evli Ümran Köksal, hem hayat hikayelerini hem de eşinin bu yeteneğini AA muhabirine anlattı.



Ümran Köksal, eşinin çalışmalarının bir müzede sergilenmesi veya satılmasını istediklerini, bu sayede kendileri için ciddi bir ekonomik katkı olacağını söyledi.



Eşinin 3 ayda bir verilen engelli maaşıyla malzemeleri tedarik ettiğini ve başka gelir kaynaklarının olmadığını söyleyen Ümran Köksal, bu tarz ürünlere ilgi gösteren belediyelere, vakıflara ve devlet büyüklerine seslenerek, yardımcı olmalarını istedi.







"ERDOĞAN GELECEK BURAYA, ÜZÜLME"



Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocuklarıyla bazen maçlara da gittiklerini söyleyen Ümran Köksal, Trabzonspor kazandığı zaman çok mutlu olan eşinin en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek olduğunu anlattı.



Köksal, "Erdoğan'ı çok seviyor, ona dokunmak ve tanışmak istiyor. İnşallah olacak, rüyamda gördüm. İnşallah Cumhurbaşkanımız buraya gelecek. Ben inanıyorum. Ona söylüyorum 'Gelecek buraya, sen üzülme' diye. Emine Hanım ile tanışmıştık ama Cumhurbaşkanımla görüşemedik." dedi.