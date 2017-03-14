Bir kilogram "peri balı" 5 bin avro

Antalya'da açılan yöresel ürünler pazarında, Artvin'de bir mağaradan çıkarılan ve bir kilogramı 5 bin avrodan satışa çıkarılan "Peri balı" ilgi çekti.

Antalya'da açılan yöresel ürünler pazarında, Artvin'deki Sarıçayır Yaylası'nda bir mağaradan çıkarılan "Peri balı"nın kilogramı 5 bin avrodan satışa sunuldu.



BİR KİLOGRAM "PERİ BALI" 5 BİN AVRO



Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açan yöresel pazarda, farklı bölgelerden getirilen değişik ürünler sergilendi. En çok ilgiyi ise Artvin'de bal üreticiliği yapan Günay Gündüz'ün kilogramını 5 bin avrodan satışa sunduğu "Peri balı" çekti.



Gündüz, endemik bitki çeşitliliği nedeniyle dünyada ender bulunan balların üretildiği Şavşat ilçesindeki Sarıçayır Yaylası'nda bir mağarada 8 yıl önce tesadüfen rastladıkları "Peri balı"nın içeriğindeki minerallerden dolayı yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu belirtti.



Bin 800 metrelik mağarada bulunan balın barındırdığı minerallerden dolayı besin değerinin yüksek olduğunun ortaya çıktığını anlatan Gündüz, "Profesyonel dağcıların yardımıyla indiğimiz mağarada ilk yıl, 18 kilogram bal bulduk. O günden bu yana üç senede bir, halat sarkıtarak mağaraya inip, 3 ila 5 kilogram bal alıyoruz. Baldan alınan numuneler bal analizi konusunda en prestijli kurum olan Fransa'daki bir laboratuvara gönderdik. Burada yapılan analizlerde kovan olmadan kayalara bağlı oluşan bu balın içeriğindeki mineraller nedeniyle çok farklı olduğu saptandı." dedi.



Gündüz, balın 2009 yılında Fransa'daki bal borsasında 1 kilogramının 45 bin avro, 2010'da ise Çin'deki borsada 1 kilogramının 28 bin avroya alıcı bulduğunu bildirdi.



Balın gıda maddesinden çok tedaviye yardımcı özellikleri nedeniyle tercih edildiğini, Türkiye'deki kilogram satış fiyatını 5 bin avro olarak tespit ettiklerini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:



"Peri balımızı kilogram bazda genellikle krallıklar alıyor. Balımıza kanser gibi müzmin hastalıklarla mücadele edenler de rağbet gösteriyor. Peri balını 270 gramlık olarak 2 bin 500 liraya da çok sattık. Katar Emiri, elimizdeki tüm balı istedi vermedik, çünkü tamamen para amacı gütmüyoruz. Balın hasta insanlara faydasını ön planda tutuyoruz."



Organizasyon firmasının sorumlusu Erol Ataç ise yöresel ürünler pazarında 120 stantta 60 yöreden 3 bin farklı ürünün yer aldığını söyledi.



Pazar, 19 Mart'a kadar açık kalacak.