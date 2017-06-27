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Bir kaç günlük güzellik

Bir kaç günlük güzellik

Dünyada ömürleri en kısa olan ve tabiatın en çok sevilen kanatlıları arasında yer alan kelebeklerin, yeryüzünde yaklaşık 150 bin çeşidi bulunuyor.
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Yaşam 27 Haziran 2017 - 15:48

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