Bir ilimizde yarın okullar tatil edildi

Aksaray'da ve Niğde'de kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

NİĞDE'DE OKULLAR YARIN TATİL

Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.