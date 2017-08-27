Bir ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy, 2 mahalle ve bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü, Dereboyu ve Elde mahalleleri ile İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 27 Ağustos tarihinden itibaren 7 gün süreyle saat 22.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Altınsu köyü merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştır.''