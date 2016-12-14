Bir ilde daha eğitime kar engeli

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki tipi, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan ilk ve ortaokullar ile liselerin 15 Aralık Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, il merkezindeki engelli öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanlarına da 1 günlük izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA