Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada düzenlenen bin 285 operasyonda, 39'u ölü, üçü sağ, 15'i teslim olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-11 Eylül tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 285 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 117, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 451, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 6 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 39'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.



Muş, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 12,5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 4 bin 527 muhtelif mühimmat, 38'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.