Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında 46'sı ölü olmak üzere 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 20-27 Mart'ta, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 311 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 551 şüpheli gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 42 zanlı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında ise bin 210 şüpheli gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 11 zanlı gözaltına yakalandı.



Operasyonlarda 46'sı ölü, 10'u sağ, biri teslim olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.



Tunceli, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Şırnak, Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 57 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 29 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 7 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere, 4 ton patlayıcı madde, 24 el bombası, 42'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 52 silah ele geçirildi.



UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 67 ilde 544 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 3 ton 324 kilogram esrar, 259 kilogram eroin, 27 kilogram kokain, 3 kilogram metamfetamin, 22 bin 749 kök kenevir, 5 milyon 133 bin 25 uyuşturucu hap ile 925 bin 334 kaçak sigara ve 124 bin 512 litre akaryakıt ele geçirilirken, 767 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 695'i denizlerde olmak üzere 2 bin 570 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmeleri ve yurt dışına çıkmalarına aracılık ettikleri iddiasıyla 47 organizatör gözaltına alındı.