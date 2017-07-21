Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, 13-20 Temmuz tarihlerinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek, önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.



Mardin'in Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Faraşin bölgesi ile merkezde Bestler Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Batman'ın Hasankeyf, Sason, Erzurum'un Karayazı, Van'ın Gürpınar ve Siirt'in Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Baver kod adlı Kasım Yanık ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Eli Köyü sözde bölge sorumlusu Murat Bazid kod adlı Ahmet Acar ile yeşil kategoride yer alan, sözde Garzan Eyaleti beşli yürütmede görevli Kia Koçer kod adlı Ali Ulaş ve Taylan kod adlı Ferit Polat da bulunuyor.



Operasyonlarda, 17 adet piyade tüfeği, 2 adet makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 1 adet av tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah ve 30 kilogram plastik patlayıcı, 696 kilogram amonyum nitrat, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 2 adet mayın, 51 adet fünye, 52 adet tüp, bin 237 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık bin 939 adet hafif silah mühimmatı, 324 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet el dürbünü, 3 adet telsiz, 32 adet şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo ele geçirildi. 19 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 16 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 43 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 207 kişi de yakalandı.



Operasyonlarda, 1 asker şehit düştü, 26 asker yaralandı.



SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı, mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.



Bilgilendirmede, TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerinin korunmasına destek olmak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüreceği aktarıldı.



Bu hafta içinde, geçen haftalarda olduğu gibi düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklendiği aktarılan bilgilendirmede, bu durumun ortaya çıkmasında TSK'nın başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisinin görüldüğü belirtildi.



Yeni katılımların azalması nedeniyle bu kayıplarını da yeterli şekilde tamamlayamayan PKK'nın, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü ifade edildiği bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadesi kullanıldı.