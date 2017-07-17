Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Temmuz'da bin 128 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 168, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 298, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 895, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.



4 BİN 363 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonlarda bin 366'sı terör suçlarından, 2 bin 997'si ise asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve kaçakçılıktan olmak üzere 4 bin 363 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda 30'u ölü, 14'ü teslim, 6'sı sağ olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır, Mardin, Muş ve Tokat'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 1,5 ton madde, 17 el bombası, 2 bin 542 muhtelif mühimmat, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah ele geçirildi.