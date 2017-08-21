Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 17'si ölü, 6'sı teslim, 4'ü sağ olmak üzere 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14-21 Ağustos'ta bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 176 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 302, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 63, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 616, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 17'si ölü, 6'sı teslim, 4'ü sağ olmak üzere 27 terörist etkisiz hale getirildi.



Tokat, Van, Bingöl, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 130 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 24 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 20 silah ele geçirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütlerinin propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 682 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışma sonucu tespit edilen 255 kişiden 7'si gözaltına alındı.



ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ



Öte yandan, genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak oto pazarları ve toplu olarak araç satışının yapıldığı bölgelerde aranan şahıslar ile aranan/çalıntı ve change işlemi görmüş araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ağustos'ta 43 ilde 843 personelin katılımıyla yapılan "Oto Pazarlarına Yönelik Uygulama" kapsamında 7 bin 89 araç kontrol edildi.