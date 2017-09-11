Bangladeş'te bir haftada en az 200 Arakanlı Müslüman çocuk öldü

Bangladeş-Myanmar sınırındaki Teknaf ve Ukhiya bölgelerine sığınan en az 200 Arakanlı Müslüman çocuğun son bir haftada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlardan en az 200 çocuğun, yetersiz beslenme ve sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle son bir haftada yaşamını yitirdiği bildirildi.



Bangladeş basınında yer alan habere göre, adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık görevlisi, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sığındığı Cox's Bazar kentindeki Teknaf ve Ukhiya bölgelerinde son bir haftada en az 200 Arakanlı Müslüman çocuğun öldüğünü belirtti.



Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllüler de yaptıkları açıklamalarda, Myanmar-Bangladeş sınırındaki söz konusu ölümlere, bebeklerin yeterli gıda ve bakım alamaması, zayıf düşen annelerin bebeklerini yeterince emzirememesi ve çeşitli hastalıkların yayılmasınının sebep olduğunu kaydetti.



Bölge sakini Zahid Hasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuk ölümlerinin sayısı, yeterli gıdanın, içme suyunun olmaması ve soğukla bağlantılı hastalıklar nedeniyle artış gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Evinin etrafındaki açık alanı 100 Arakanlı Müslüman ailenin barınması için verdiğini dile getiren Zahid, "Sadece son 3 günde 11 çocuğu defnetmek zorunda kaldık. Bu insanlar dayanılmaz bir krizle karşı karşıya." diye konuştu.



Merkezi Cox's Bazar'da bulunan Gonoshasthaya Kendra isimli STK'nin Direktörü Nasima Yesmin ise Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman çocukların ciddi sağlık problemleriyle karşılaştığına işaret ederek, "Son 8 günde, kliniğimizde 700 kadar Arakanlı Müslüman çocuk tedavi gördü, bunlardan 248'i yeni doğmuştu. Çocukların bağışıklığı büyüklerinki kadar güçlü değil." bilgisini aktardı.



Yesmin, anne ve bebeklerin en çok düzenli gıda, içme suyu, güvenli bir barınak ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 313 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.