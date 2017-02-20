Bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi

13-20 Şubat'ta ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Terör örgütlerine yönelik 13-20 Şubat'ta ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 268 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan bin 67 şüpheliden 57'si tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli de gözaltına alındı.



Operasyonlarda 3'ü ölü, biri yaralı, 5'i sağ ve 1'i teslim olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar kapsamında teröristler tarafından Tunceli, Bingöl, Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da kullanılan 18 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 31 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca 104 kilogram plastik patlayıcı madde, 2 ton 985 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 14 el bombası, çeşitli çaplarda, 19'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i ve FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 501 zanlıdan 63'ü tutuklandı.



UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 573 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 4 ton 717 kilogram esrar, 51 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 11 kilogram Afyon sakızı, 3 bin 73 uyuşturucu hap, 5 kilogram metamfetamin, bir kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 81 kilogram uyuşturucu ham maddesi, 1 milyon 266 bin 257 adet kaçak sigara ve 46 bin 920 litre akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 852 şüpheliden 105'i tutuklandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 74'ü denizlerde olmak üzere 2 bin 439 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 48 zanlıdan 13'ü tutuklandı.