Bir gecede bin 500 ton hamsi avlandı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü ağlarına takılan bol miktardaki hamsi ile güldü.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına bir gecede bin 500 ton hamsi takıldı.



Bu sezon palamuttan umduğunu bulmayan Karadenizli balıkçıların yüzü, Sinop açıklarında avladıkları bol miktardaki hamsi ile güldü.



Teknelerle Sinop iskelesine getirilen ve burada tır ve kamyonlara yüklenen hamsilerin büyük bölümü İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere gönderildi.



İskeleye gelen vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıtıldı.



Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, Karadeniz'de son 3-4 gündür hamsi bereketi yaşandığını söyledi.



Gece denize açılan balıkçıların bol miktarda hamsi avladıklarını belirten Baş, "Hamsi bugünlerde balıkçılarımızın yüzünü güldürüyor. Sinop açıklarında bir gecede avlanan hamsi miktarı bin 500 ton civarında. Bunun artarak devam edeceğini umut ediyoruz. Hamsi bollaştıkça bizim yüzümüz gülüyor, vatandaş da ucuza hamsi tüketebiliyor. İnşallah bereket devam edecek." dedi.



Balıkçı Hamdi Saral ise bolluğun kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu sezon ilk defa denizde bereket yaşanıyor. Hemen hemen tüm tekneler limana dolu geliyor. Hamsi bize mutluluk vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.



