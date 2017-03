İçişleri Bakanı Soylu: Bir daha PKK'nın adını kimse anmayacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç merak etmeyin bu büyük mücadele devam edecek. Topyekun, daha yeni başladığımızı söyleyelim. Bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse anmayacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisini yanlış yöne getiriyorsun, yanlış karar aldırıyorsun. Ülkemize yıllardır musallat olan bu musibetin belini kırmak üzereyiz. Dağlarda sildik, şehirlerde sildik, şimdi bilmenizi istiyoruz ki her yerde bunu ortadan kaldıracağımız zaman diliminde sen onlara güç veriyorsun, kuvvet veriyorsun" dedi.



Partisinin İskenderun İlçe Teşkilatı önünde halka hitap eden Bakan Soylu, yıllardan beri ülkenin bir adım atmaması için ellerinden geleni yapanların olduğunu söyledi.



Kendilerini terörizmle, anarşizmle, enflasyonla, ekonomik krizlerle ve darbelerle terbiye etmeye çalışanların olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"On yıllardır bunları görüyoruz. Bir adım atalım hemen önümüzü kesiyorlar. 1960 darbesinde yaşandı, bir memleketin başbakanının idam fotoğrafını her 6 ayda bir önümüze koydular. Dediler ki 'eğer bu ülkeyi idare etmeye çalışırsanız bundan sonra başınıza bunu getiririz'. 1961'de bizim üzerimize hiç uymayan bir anayasa yaptılar ve yine bu ülkede bize terbiye etmek için 1971'de bir muhtıra daha yaptılar. 'Bu ülkenin sahibi biziz' dediler. Kah bir annenin iki evladını birbirine 'sağcı ve solcu' diye düşürüp bu ülkede onları birbirine öldürtmeye çalıştılar. Kah bir ilimizin iki mahallesinde 'Alevi ve Sünni' diye insanlarımızı birbirine koymaya çalıştılar. İnanın ki hep bizi terbiye etmeye çalıştılar."

"BİR DAHA PKK'NIN ADINI KİMSE ANMAYACAK"



Soylu, terörle mücadelede yapılan çalışmalarla terör örgütlerine tarihin en büyük acılarını tattırdıklarını dile getirdi.



Dağlarda da şehirlerde de her dakika terör örgütünün ensesinde olunduğunu vurgulayan Soylu, "Hiç merak etmeyin bu büyük mücadele devam edecek. Topyekun, daha yeni başladığımızı söyleyelim. Bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse anmayacak." dedi.

"BU MUSİBETİN BELİNİ KIRMAK ÜZEREYİZ"



Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi bunlar birinci Boğaz Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi? İkinci Boğaz Köprüsü'ne ne dediler? Dediler ki 'hayır'. Bunların işi o, 'hayır' demek. Bunların zihni, hizmet nasıl olur anlamaz. Millete nasıl hizmet gider anlamaz. Bunlar efendi, bunların bütün düşüncesi kıymetli cumhurbaşkanımızın şu sözüyle alt üst oldu, sayın cumhurbaşkanımız şunu söyledi 'biz efendi değil, biz hizmetkar oluyoruz'." ifadelerini kullandı.



Yeni anayasa düzenlemesinde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket ettiklerini, Kılıçdaroğlu'nun ise HDP, PKK ve FETÖ ile uzlaştığını belirten Soylu, "Terörle mücadele ettiğimiz en önemli günlerde, terörün değirmenine su taşıyor, can suyu taşıyor. Burada söylüyorum, Ey Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisini yanlış yöne getiriyorsun, yanlış karar aldırıyorsun. Ülkemizde yıllardır musallat olan bu musibetin belini kırmak üzereyiz. Dağlarda sildik, şehirlerde sildik, şimdi bilmenizi istiyoruz ki her yerde bunu ortadan kaldıracağımız zaman diliminde sen onlara güç veriyorsun, kuvvet veriyorsun." şeklinde konuştu.

"16 NİSAN'DA MİLLETİMİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"



Mevcut anayasaya değinen Soylu, şunları kaydetti:



"Bu anayasa, hem 1961 Anayasası hem de 1982 Anayasası, bu milletin ızdırabı üzerinden kurulmuş anayasalardır, bu milletin değerlerini, geleneklerini taşımıyor, bu milletin medeniyetini, sizin, bizim samimiyetimizi taşımıyor, bizi birlikten beraberlikten ayırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu anayasalar hayırsız anayasalardır, 16 Nisan'da milletimiz inşallah gereğini yerine getirecektir."