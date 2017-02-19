"Bir daha kötü günler görmeyeceğiz"

Trabzonspor Kulubü Başkanı Muharrem Usta, "İkinci devreye baktığımızda önemli bir yolculuk var. Takım oturmaya başladı. Elbette inişler-çıkışlar olabilir ama en azından taraftarlar ve bizler takımımıza daha güvenle bakabiliyoruz." dedi.

Muharrem Usta, bordo-mavili takımın 12 ve 13 Yaş Altı takımlarının oyuncuları ve aileleriyle, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda düzenlenen beslenme seminerinde bir araya geldi.



Seminerde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usta, Trabzonspor'un büyük bir mirasa sahip olduğunu ifade ederek, "2010-2011'den sonraki sürece baktığımızda, gerçekten çok zor dönemler geçirildi. Bu işin liderliğini yaparken dimdik ayakta kalmaya çalıştık, çünkü geleceğin iyi olacağına inanıyorduk." şeklinde konuştu.



Muharrem Usta, takımın ligin ikinci bölümüne iyi başladığını ifade ederek, şunları söyledi:



"2017 yılında son dört resmi maçını kazanmış, iyi işlere imza atan bir takımımız var. Bu tabii hep kazanacağız anlamına gelmiyor ama bunlar taraftarı ve camiayı motive edecek unsurlar. 11-12 bin cezalı taraftarımız olmasına rağmen yarın statta çok ciddi seyirci sayımız olacak. 25 bine yakın belki de daha fazla taraftar bekliyorum. Avni Aker'de sadece Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük maçlarda 18-20 bine oynarken, bugün Alanya maçında cezalı taraftarlarımıza rağmen 25 binleri konuşuyorsak, artık bir şeyler değişmeye başladı demektir. Trabzonspor bir daha kötü günler görmeyecek. Yeni stadıyla, tekrar en güçlü ekiplerden birisi olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



- "BÜYÜK BİR ETKİNLİK YAPACAĞIZ"



Trabzonspor'un altyapısında sadece futbolcu yetiştirmediklerini, aynı zamanda karakterli iyi insanlar yetiştirdiklerini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:



"İlerleyen günlerde Hayri Gür Spor Salonu'nda 10 bin kişinin katılacağı, sadece Trabzonspor'un değil, bölgedeki tüm amatör liglerde yarışan gençlerin buluşacağı büyük bir etkinlik yapacağız. O etkinlik sadece futbol üzerine olmayacak. Muhtemelen Türkiye'de bir ilk olacak. Bir gencin ve sporcunun yetişmesine katkı sağlayan her unsurun bir arada olacağı bir geleneği başlatmak istiyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor."