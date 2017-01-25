Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız. Bu sistem, doğru bir sistem değil. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız. Bu sistem, doğru bir sistem değil. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Aynı zamanda kendisi partinin genel başkanı olacak, gelecek Parlamentoya diyecek ki 'Ben tarafsız davranacağıma dair namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum.' Bir partinin genel başkanı tarafsız olabilir mi? Bu milletin aklıyla alay etmek demektir." dedi.



Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"Anayasa değişikliğine niye karşısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine karşı olmadıklarını, güçlü parlamenter sistemi ve Türk hukukunun darbe hukukundan arındırılmasını istediklerini söyledi.



Başkanlık sistemine karşı olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 140 yıllık bir parlamento geleneğinin olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını, milletin vekilini milletin seçmesini, hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesini, anayasadaki boşlukların giderilmesini istediklerini vurguladı.



"Başkanlık sisteminden, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil herkes vazgeçmişken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bu böyle yürümez, fiili durumu hukuki durum haline getirelim' çağrısında bulundu. Bahçeli'nin daha önceki söylemleri farklıydı. Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini kendisiyle yaptığınız görüşmede öğrenebildiniz mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, bunu sormadım da zaten. Doğru da değildi. Ben Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede anayasa değişikliğinin Türkiye için hangi felaketlere yol açacağını, bütün endişelerimi dile getirerek ifade ettim." yanıtını verdi.