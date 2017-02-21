Bir cana kıymanın cezası 18 ay oldu

Yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askerine 18 ay hapis cezası verildi.

El-Halil kentinde yerde yaralı halde yatan Filistinliyi öldüren İsrail askerine 18 ay hapis cezası verildiği bildirildi.



Tel Aviv'deki Askeri Mahkeme, El-Halil kentinde geçen yıl yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Abdulfettah eş-Şerif isimli bir Filistinliyi "başından vurarak öldürmek" suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri Elor Azaria'nın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Bazı İsrail televizyon kanallarında duruşmanın başlangıcı canlı olarak yayınlandı. Azaria'nın mahkeme salonuna girerken ailesine ve arkadaşlarına sarıldığı görüldü. Duruşma sırasında bazı İsrailliler salonun dışında Azaria'ya destek için gösteri düzenledi.



İsrail Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Kanunlar çerçevesinde gösteri yapılmasına izin veririz. Ancak herhangi bir şiddet olayına, yolların kesilmesine ve düzensizliğe izin vermeyeceğiz." denildi.



İSRAİLLİ BAKANLARDAN "AF" TALEBİ



Öte yandan İsrailli bazı bakanlar, Azaria için af çıkarılması talebinde bulundu.



Şas Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Aryeh Deri, yaptığı yazılı açıklamada, "Elor Azaria, hayatını yeniden kurması için affedilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.



İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail vatandaşlarının güvenliği, Elor Azaria'nın hemen affedilmesini gerektiriyor. Azaria cezaevine gönderilemez. Çünkü bunun bedelini hepimiz öderiz." ifadelerine yer verdi.



Aynı partiden olan Tarım Bakanı Uri Ariel de İsrail askerinin affedilmesi gerektiğini savunarak, "Karar geride kaldı. Af vakti geldi." şeklinde açıklama yaptı.



NE OLMUŞTU?



İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.



Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor. Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.



Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayri adil" bir fiil şeklinde tanımlanarak, kınanmıştı.



İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitene kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.



Yafa Askeri Mahkemesi'nde bu yılın başında görülen davada askeri hakim Maya Heller, İsrail askerinin, Filistinliyi "gereksiz" yere vurarak öldürdüğünü söylemiş, Azaria'nın avukatlarının yaptığı "Eş-Şerif daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" yönündeki savunmayı da reddetmişti.



Kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria'nın alacağı cezaya daha sonra karar verileceği duyurulmuştu.