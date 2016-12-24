Bir büyükelçiye daha saldırı

Taliban döneminde Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi olan Abdüsselam Zaif'in başkent Kabil'in Bagrami ilçesindeki evine silahlı saldırı yapıldı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Feridun Ubaydi, yaptığı açıklamada, motosikletli iki kişinin Zaif'in evine silahlı saldırıda bulunduğunu bildirdi.



Zaif'in bir korumasının hayatını kaybettiğini belirten Ubaydi, daha sonra saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.



Olay sırasında Zaif'in evinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Abdüsselam Zaif, Afganistan'daki Taliban rejimi döneminde Pakistan'da büyükelçi olarak görev yapmış ve 11 Eylül saldırılarının ardından ABD kuvvetleri tarafından tutuklanarak Guantanamo hapishanesine konulmuştu. Zaif, eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai döneminde 2005 yılında serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA