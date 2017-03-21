Son Dakika!
21 Mart 2017 19:36 | Son Güncelleme: 21 Mart 2017 19:37

Atabağı Belediyesine görevlendirme

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı beldede Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Kocabey'i görevlendirdi.

Atabağı Belediyesine görevlendirme

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı beldesi Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Mehmet Kocabey görevlendirildi.

Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması soruşturma kapsamında, görevden alınan Atabağı Belediye Başkanı DBP'li Muammer Canbulat'ın yerine, İçişleri Bakanlığınca Baykan Kaymakamı Kocabey getirildi.

Kocabey'in görevine başladığı belirtildi.

Etiketler:


0Yorum Yap