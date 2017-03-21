Atabağı Belediyesine görevlendirme
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı beldede Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Kocabey'i görevlendirdi.
Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı beldesi Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Mehmet Kocabey görevlendirildi.
Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması soruşturma kapsamında, görevden alınan Atabağı Belediye Başkanı DBP'li Muammer Canbulat'ın yerine, İçişleri Bakanlığınca Baykan Kaymakamı Kocabey getirildi.
Kocabey'in görevine başladığı belirtildi.