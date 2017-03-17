Şırnak'ta Balveren belde belediyesine görevlendirme

Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, Balveren beldesinin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Balveren beldesinin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DBP'li Balveren beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Tunç tutuklandı.



Tunç'un tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu, Şırnak Valiliğince beldenin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.