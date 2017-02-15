Bir ayın en düşük seviyesinde

Altının gram fiyatı, 143,77 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı.



Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.224,9 dolardan alıcı buluyor.