Bir ayda 191 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 22 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 191 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye genelinde 22 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 191 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, terör örgütleri ve suç şebekelerine karşı mücadeleyi yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 2 bin 315 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 910, sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 68, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 181 ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle 3 bin 364 şüpheli gözaltına alındı.



Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 125'i ölü, 21'i sağ ve 45'i teslim olmak üzere toplam 191 terörist etkisiz hale getirildi.



