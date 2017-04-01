Bir ayda 161 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Şubat-27 Mart tarihlerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye genelinde 27 Şubat-27 Mart 2017 tarihlerinde terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 10 bin 279 şüpheliden 331'i tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 terörist etkisiz hale getirildi.



AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 27 Şubat-27 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 980 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 bin 297 şüpheliden 51'i tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 73 şüpheli gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 158 şüpheli gözaltına alınırken, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yakalanan 4 bin 314 zanlıdan 78'i tutuklandı.



Operasyonlarda 91 ölü, 52 sağ, 18 teslim olmak üzere toplam 161 terörist etkisiz hale getirildi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI



Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 bin 201 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 14 ton 812 kilogram esrar, 603 kilogram eroin, 20 kilogram afyon sakızı, 31 kilogram kokain, 11 milyon 266 bin 71 adet uyuşturucu hap, 46 kilogram metamfetamin, 927 bin 749 kök Hint keneviri, 3 kilogram bonzai, 5 ton 692 litre uyuşturucu hammaddesi, 3 milyon 829 bin 839 adet kaçak sigara ve 317 bin 593 litre akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 bin 175 şüpheliden 149'u tutuklandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 10 bin 408 göçmen yakalandı.



Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 262 zanlıdan 53'ü tutuklandı.