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Binlercesini dümdüz ettiler

Binlercesini dümdüz ettiler

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin Deodoro beldesinde bulunan bir askeri alanda, geçtiğimiz iki sene içerisinde Federal Polis tarafından toplanan, 4000'e yakın silah Federal Polis ve Brezilya Ordusu (Exercito) nun ortak çalışmasıyla bir asfalt silindiri ile imha edildi.
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Dünya 02 Haziran 2017 - 23:15

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