Bingöl'den gelen 120 öğrenci Karabük'e çıkartma yaptı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bingöl'den Karabük'e gelen 4. gruptaki 120 öğrenci için etkinlikler düzenlendi.

Kent Meydanı'nda Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer tarafından karşılanan öğrenciler, Karabük Belediyesi konferans salonunda kentin tanıtım filmini izledi.



KARDEMİR, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu ilçesini gezen öğrenciler, Kardemir Karabükspor altyapı tesislerine giderek, antrenörler Hakan Tan ve Ahmet Ayvaz ile söyleşi gerçekleştirdi.



Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un da maçlarını oynadığı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nu gezen öğrenciler, yarın Karabük'ten yayın yapan BRTV kanalına konuk olduktan sonra kentten ayrılacak.



Vali Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'den daha önce üç grup öğrencinin geldiğini ve onları ağırlayarak yeniden kentlerine uğurladıklarını söyledi.



Şimdi 4. grup öğrencileri ağırladıklarını anlatan Çeber, projenin çok faydalı olduğuna bizzat tanıklık ettiklerini sözlerine ekledi.