Bingöl'deki operasyonda 2 asker ağır yaralandı

Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 asker ağır yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında başlatılan operasyon devam ediyor.



Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 asker, helikopterle getirildiği Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Köşger, şunları ifade etti:



"Genç ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden bir mücadele var. Zaman zaman sıcak temaslar oluyor. 2 şehit verdik. Aynı bölgede bugün tekrar bir sıcak temas oldu. Şuan 2 piyade uzman personelimiz yaralı durumda. Ağır yaralı. Bingöl Devlet Hastanesinin tüm ekibi görevinin başında arkadaşlarımızın tedavisi için uğraşıyorlar. Yaralılarımız ameliyathanede gerekli müdahaleler yapılıyor. Tekrar sağlıklarına kavuşmaları için tüm gayretler sarf ediliyor."



Köşger, operasyon bölgesinde de karadan ve havadan terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Bingöl'ü de Türkiye'yi de bu terör belasından kurtaracağız. Operasyon devam ediyor." dedi.





