Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınakta mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanlarında Kızılağaç köyü Meşeli mezrası Rem yaylası kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonunda bir sığınak ortaya çıkarıldı.



Sığınakta ve toprağa gömülü demir sandık içerisinde anti tank roketatar ile bol miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.