Bingöl'de terör operasyonu

Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 5 sığınakta 200 kilogram amonyum nitrat, 12 kilogram esrar, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart'ta Genç ilçesi kırsalında "Şehi̇t Pi̇yade Bi̇nbaşı Turgay Çeli̇k-7" operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınak ile Sağgöze köyünde yapılan aramalarda, 200 kilogram amonyum ni̇trat, 12 kilogram esrar, 4 av tüfeği, tabanca, dürbün, 400 pil, 200 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 120 hazır yemek paketi̇, 100 çift çorap, 90 mum, 80 konserve, 57 ki̇tap, 50 ped, 50 ıslak mendil, 50 kilogram tütün, 50 kilogram salça, 50 hazır çorba, 40 kilogram makarna, 40 kilogram küp şeker, 40 ampul, 20 kaban, 20 takım elbise, 20 i̇ç çamaşırı, 15 çi̇ft askeri̇ kıyafet, 14 puşi, 11 büyük ve 11 küçük tüp, 10 kilogram zeytin, 10 el feneri̇, 10 çaydanlık, 10 çakmak gazı, 9 çift mekap ayakkabı, 5 kolonya şişesi, 3 met, 2 kazma, 2 kürek, balyoz, termos, deterjan, el sabunu ile ilaç ele geçirildi.



Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.