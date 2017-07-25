Bingöl'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ile Karlıova ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında DBP Karlıova ilçe yöneticisi Halil Kala'nın da bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.