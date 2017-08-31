Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1'i yaralandı.

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1'i yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alıncık köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.



Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.



Helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı korucunun tedavisi sürüyor.



Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.