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31 Ağustos 2017 22:21 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2017 22:23

Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1'i yaralandı.

Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alıncık köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit  düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı korucunun tedavisi sürüyor.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

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