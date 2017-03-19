Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyon

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köy ile 2 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesi güneyindeki dağlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecek.



Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Genç ilçesinin Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe mahallelerinde 19 Mart'ta saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasaklandı.



Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.