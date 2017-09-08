Bingöl'de hain saldırı: 2 asker yaralı
Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker yaralandı.Operasyon devam ediyor.
Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker yaralandı.
Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 asker yaralandı.
Helikopterle Elazığ'daki hastanelere kaldırılan yaralı askerlerin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Operasyon devam ediyor.