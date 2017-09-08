Son Dakika!
08 Eylül 2017 21:46 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2017 21:48

Bingöl'de hain saldırı: 2 asker yaralı

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker yaralandı.Operasyon devam ediyor.

Bingöl'de hain saldırı: 2 asker yaralı

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 asker yaralandı.

Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker yaralandı.

Helikopterle Elazığ'daki hastanelere kaldırılan yaralı askerlerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Operasyon devam ediyor.


Etiketler: bingölde çatışma


0Yorum Yap