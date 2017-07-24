Bingöl'de bir terörist teslim oldu

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Yedisu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, Diyarbakır/Kulp nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu erkek bir terörist, kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 151 fişek, 2 el bombası ve telsiz ile birlikte teslim olmuştur." ifadeleri kullanıldı.