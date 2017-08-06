Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Adaklı ilçesinin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda, takibe alından terörist grupla Düşlüce Mahallesi Çeribaş mezrasında sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.